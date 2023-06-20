Menag Yaqut Cholil Qoumas tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Menag akan meninjau Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Menag tiba pada Senin (19/6/2023) untuk melihat persiapan Armuzna.

Khususnya terkait persiapan penyelenggaraan puncak ibadah haji 2023, Menag minta jemaah haji Indonesia mulai fokus pada puncak ibadah haji. Jemaah lansia diminta mengurangi ibadah yang sifatnya Sunnah.

Kedatangan Menag juga untuk menghadiri Muktamar Taisyir 1444.

Reporter: Maruf El Rumi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News