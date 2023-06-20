Presiden Joko Widodo mengunjungi pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6) sore.

Jokowi berharap proyek pembangunan dapat tuntas pada bulan Mei 2024 tahun depan smelter ini memiliki kemampuan memproduksi konsentrat sebanyak 1,7 juta ton per tahun akan diintegrasikan dengan produk tambang yang lain yakni nikel bauksit dan timah sehingga dapat menjadi daya saing Indonesia dengan negara maju.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News