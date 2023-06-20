...

Diwarnai Tangis, Korban Kebakaran Depo Plumpang Mengadu ke Komnas HAM

Rani Sanjaya, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2023 20:28 WIB
Wanita korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara ini tak mampu menahan kesedihannya saat mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023) siang tadi.
 
Bersama puluhan warga lainnya mereka mengadu karena tak kunjung mendapat keadilan dan kompensasi atas tragedi maut yang menewaskan 37 nyawa tersebut.
 
Uang santunan sebesar Rp50 juta yang dijanjikan Pertamina bagi keluarga korban tewashingga kini belum juga di terima para ahli waris.

