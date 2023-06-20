...

Ibu Amanda Ajukan Permohonan Tak Hadir Sidang Mario Dandy di PN Jaksel

Ari Sandita, Jurnalis · Selasa 20 Juni 2023 11:38 WIB
Ibu Anastasia Pretya Amanda alias APA mendatangi PN Jaksel, Selasa (20/6). Ibunda APA mengajukan permohonan untuk anaknya tidak bisa hadir sidang. Kasusnya penganiayaan anak D dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas.
 
Ibu bernama Opy Dewi menyebut anaknya itu sudah BAP konfrontasi dengan Mario Dandy di Polda Metro Jaya usai Lebaran.
 
Opy Dewi juga mengaku anaknya tak bisa menghadiri persidangan untuk diperiksa sebagai saksi lantaran tengah sakit. APA juga harus menjalani operasi atas sakitnya tersebut.
 
