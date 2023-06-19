...

Miris! Siswi SMP di Subang jadi Korban Pemerkosaan 4 Orang hingga Alami Pendarahan

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Senin 19 Juni 2023 13:05 WIB
Siswi SMP 14 tahun, korban kekerasan seksual empat orang ini menjalani perawatan intensif di RSUD Subang, Jawa Barat. Korban mengalami pendarahan hebat akibat kasus yang dialaminya.
 
Korban yang duduk di kelas 1 SMP ini harus menjalani tranfusi darah. Korban mengalami trauma yang cukup berat serta hemoglobinny sangat rendah.
 
Kasus kekerasan seksual terungkap ketika korban memeriksa pendarahan hebatnya ke RSUD Subang. Korban menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut ke dokter yang memeriksanya.
 
Bupati Subang datang menegok korban di RSUD Subang.
 
Kontributor: Yudy Heryawan Juanda
Produser: Nofellisa

(fru)

