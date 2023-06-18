Pemerintah menetapkan Iduladha 1444 H jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. Hal itu diputuskan dalam sidang isbat yang digelar Kemenag pada Minggu (18/6/2022). Zainut Tauhid Saadi menjelaskan 1 Zulhijah 1444 Hijriah jatuh pada Selasa, 20 Juni 2023.

Keputusan pemerintah ini berbeda dengan Muhammadiyah. Sebelumnya, Muhammadiyah menetapkan Iduladha 1444 Hijriah jatuh pada 28 Juni 2023. Wamenag meminta masyarakat tidak menjadikan perbedaan itu sebagai persoalan.

Reporter : Muhammad Refi Sandi/ Bachtiar Rojab

Produser : Nofellisa

