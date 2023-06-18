Hari terakhir pameran helikopter pertama di Indonesia Heli Expo Asia 2023 dipenuhi pengunjung pada Minggu (18/6/2023). Pameran digelar di Cengkareng Heliport, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Dalam Gelaran ini pengunjung bisa melihat 6 helikopter dari jarak dekat. Selain itu pengunjung juga dapat melihat helikopter lepas landas, hingga terdapat juga simulator helikopter dan pesawat. Pengunjung didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anaknya untuk mengisi liburan sekolah.

Reporter : Raden Yusuf Nayamenggala

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

