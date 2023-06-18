TGB Muhammad Zainul Majdi mendampingi Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo di Lombok Timur bertemu dengan para tuan guru dan ribuan santri di Al Abror, Kompleks Makam Pahlawan Nasional Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, Minggu (18/6/2023).

Ganjar memberikan motivasi para santri. Ganjar tertarik dengan karya Maulana Syeh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid berperan di bidang pendidikan. Ganjar diantar TGB yang dikawal ribuan santri dan kader Perindo ke Lapangan Nasional Selong.

