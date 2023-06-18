Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait sistem Pemilu proporsional terbuka dan tetap menjalankan sistem pemilu proporsional terbuka.

Puan mengatakan, meski partainya yang menjadi pelopor perubahan tersebut. Namun, Ia tetap menghargai terkait keputusan MK tersebut.

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

