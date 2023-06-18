Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memuji rekam jejak Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurutnya, Puan memiliki rekam jejak yang patut diperhitungkan.

Hal tersebut dikatakan AHY saat menggelar pertemuan antara perwakilan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan di Pelataran Hutan Kota, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta pada Minggu (18/6/2023).

AHY menambahkan, rekam jejak yang banyak tersebut menjadi salah satu topik yang Ia bicarakan. Sehingga, banyak diskusi politik maupun kenegaraan yang terlontar dalam pertemuan tersebut.

