Pria di Lamongan Raup Cuan dari Budi Daya Bunga Bougenville

Abdul Wakhid, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 11:02 WIB
Bunga kertas atau bougenville cukup populer bagi pecinta tanaman hias. Daya tarik tanaman ini ada di seludang bunga dengan corak warna cerah dan beragam. Tak ayal banyak masyarakat yang tertarik menanam dan membudidayakannya.
 
Salah satunya Sujadi (41), warga Desa Dumpiagung, Lamongan yang sukses menekuni budi daya bunga bougenville impor sejak tahun 2021. Dilahan miliknya ini Sujadi menjual puluhan jenis bougenville.
 
Mulai dari jenis purple ping varigata hingga bougenville jenis singapore varigata. Harganya pun bervariasi dari Rp35 ribu  hingga Rp1,5 juta. Dalam sebulan Sujadi memperoleh omzet Rp30-35 juta rupiah.
 
