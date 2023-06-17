Berkunjung ke Banjarnegara belum lengkap jika Anda belum mencicipi kuliner legendaris wajik kletik gula jawa. Makanan tradisional legendaris ini berbahan utama beras ketan, kelapa dan gula jawa.

Pembuatanya pun masih sangat tradisional dengan proses pemasakan gunakan tungku tanah liat selama 4 jam. Camilan ini miliki rasa manis legit yang alami.

Ketika menggigit ada sensasi kletik-kletik beras dan lumer di mulut yang menggugah selera.

Reporter : Elis Novit

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News