Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito bersama Permaisuri Masako melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Kaisar Jepang bersama Permaisuri mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (17/6/2023) sore

Kaisar bersama Permaisuri dijadwalkan akan melakukan sejumlah kegiatan utamanya, bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Senin 19 Juni 2023

Selain itu, Kaisar Naruhito juga diagendakan mengunjungi sejumlah tempat seperti Depo MRT Lebak Bulus, Stasiun Pompa Waduk Pluit, hingga mengunjungi Candi Borobudur, Jawa Tengah

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News