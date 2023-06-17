...

Viral! Video Aksi Pelajar Cianjur Dipaksa Cium Kaki hingga Ditendang

Mochamad Andi Ichsyan, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 15:00 WIB
Beginilah video viral aksi perundungan terhadap pelajar di Cianjur, Jabar. Diketahui kejadian terjadi pada Rabu, 14 Juni 2023. Sebanyak 7 pelaku telah diamankan Polsek Pacet di kediamannya masing-masing. 
 
Mirisnya, 6 pelaku diketahui masih dibawah umur. Aksi itu dilakukan secara spontan ketika para korban yang tengah melintas. Para korban kemudian ditangkap dan dikumpulkan untuk mencium kaki para pelaku. 
 
Bahkan para korban yang menggunakan seragam sekolah itu juga ditendang. Sejumlah barang bukti berupa ponsel, sabuk dan sepeda motor turut diamankan petugas. 
 
Kontributor: Mochamad Andi Ichsyan
Produser: Akira Aulia W

(fru)

