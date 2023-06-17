...

Ditunjuk sebagai Ketua Bapillu dan Bacapres PPP, Sandiaga Usung Politik Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Sabtu 17 Juni 2023 14:30 WIB
A A A
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) sekaligus Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan konsep terkait kebangkitan ekonomi umat.
 
Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan usai pembacaan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/6/2023) siang.
 
Sandiaga Uno mengaku selama dua bulan lebih terakhir ini saya ditugaskan bapak ketua umum untuk berkeliling Indonesia mulai dari Aceh sampai Indonesia Timur.
 
Dan disampaikan Sandiaga Uno semua pihak menyatakan harapannya adalah apa yang sudah dicapai pemerintah di bawah kepemimpinan bapak Presiden Jokowi selama delapan tahun lebih terakhir ini untuk dilanjutkan.
 
*Atribusi: youtube/Petiga TV
Reporter : Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini