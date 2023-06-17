Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) sekaligus Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan konsep terkait kebangkitan ekonomi umat.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan usai pembacaan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/6/2023) siang.

Sandiaga Uno mengaku selama dua bulan lebih terakhir ini saya ditugaskan bapak ketua umum untuk berkeliling Indonesia mulai dari Aceh sampai Indonesia Timur.

Dan disampaikan Sandiaga Uno semua pihak menyatakan harapannya adalah apa yang sudah dicapai pemerintah di bawah kepemimpinan bapak Presiden Jokowi selama delapan tahun lebih terakhir ini untuk dilanjutkan.

Reporter : Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

