Jakarta Fair Kemayoran selalu ditunggu-tunggu warga Ibu Kota dan sekitarnya. Setahun sekali, hajatan besar Jakarta ini memang menyuguhkan hal menarik. Mulai dari wisata belanja, wahana permainan, sampai wisata kuliner
Ini yang tak boleh dilupakan jika bertandang ke Jakarta Fair 2023. Di arena pameran terbesar se-Asia Tenggara ini masih dijumpai hidangan tradisional
Salah satunya ada Toge Goreng khas Betawi. Selain unik, rasa dari Toge Goreng ini juga menggugah selera
Reporter : Melati Pratiwi
Produser : Nofellisa
(rns)
