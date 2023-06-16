Kawanan monyet liar menyerbu pemukiman warga di sekitar lokasi wisata Curug Cimahi, Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat.

Diduga kawanan monyet ini kelaparan sehingga mencari makan masuk ke pemukiman warga, kawanan monyet liar tersebut juga merusak atap dan genteng rumah warga. Warga berharap ada solusi dari Dinas terkait karena khawatir, kawanan monyet liar menyerang warga dan anak-anak.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News