Sebuah angkot rusak parah akibat dihantam KRL di perlintasan Rawa Indah, Cipayung, Kota Depok, Jumat(16/6) sore. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas tersendat dan mengganggu jadwal perjalanan KRL di sejumlah stasiun.

Sebelum terjadinya kecelakaan, penjaga palang pintu sempat memberitahukan sopir angkot agar tidak melintas karena akan ada kereta. Sementara, sopir angkot mengaku angkot yang dikemudikannya sempat tersangkut diperlintasan kereta.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena pada saat kejadian angkot sedang tidak membawa penumpang.

Kontributor: Iyungrizki

(rns)

