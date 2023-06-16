Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta warga Grobogan mengantisipasi musim kemarau yang akan berdampak pada kekeringan. Hal ini disampaikan Ganjar saat mengikuti jalan santai di alun-alun Purwodadi, Jumat (16/6/2023) pagi.

Untuk mencegah krisis air warga diminta untuk tetap hemat dan menggunakan air seperlunya karena Grobogan terkenal sebagai daerah tandus. Warga diminta memanfaatkan perkarangannya untuk menampung air.

Reporter: Rustaman Nusantara

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News