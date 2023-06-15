Indonesia berpeluang menang atas Palestina di laga FIFA Match Day yang digelar di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6) malam. Menguasai pertandingan sejak babak pertama, Asnawi dan kolega gagal menciptakan gol.

Dalam laga lawan Palestina vs Indonesia setidaknya bisa mencetak 3 gol. Namun, buruknya penyelesaian akhir pemain membuat laga berakhir imbang tanpa gol.

Usai pertandingan, pelatih Palestina Makram memberikan penjelasan. Dia mengatakan pada 15 menit awal tim Palestina menguasai pertandingan. Namun, setelah itu hilang kontrol karena pemain Indonesia kuat sekali.

Sementara, Shin Tae Yong menjelaskan penyelesaian akhir yang buruk ini menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Shin Tae Yong sebelum bertemu Argentina. Meski bermain imbang, Shin Tae Yong memuji penampilan anak asuhnya terutama pemain debutan.

Kontributor: Sonny Hermawan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

