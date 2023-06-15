Kantor Pos Surabaya Pusat di Jalan Kebonrojo akan disulap menjadi Creative Hub dan menyasar generasi millenial dan Gen Y di Surabaya.

Bangunan peninggalan Belanda ini akan menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara, seperti seni budaya, hiburan, komunitas kreatif, hingga pemberdayaan UMKM.

Bangunan ini masuk cagar budaya dan merupakan gedung kantor pos era Hindia Belanda yang dibangun pada tahun 1800-an.

Gedung ini sempat beralih menjadi Hogere Burgerschool (HBS) atau sekolah anak bangsawan Eropa hingga 1923, di mana Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno menjadi salah satu siswanya.

