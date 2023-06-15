...

Cak Imin Bersyukur MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Coblos Partai, Mengaku Sempat Was-Was

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Kamis 15 Juni 2023 18:49 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyambut baik putusan MK yang menolak seluruh gugatan sistem pemilu coblos partai. 
 
Cak Imin, mengaku deg-degan saat proses gugatan itu bergulir di MK, apalagi para calon legislatif (caleg) tengah menyiapkan diri untuk berlaga pada Pemilu 2024.
 
Kendati demikian, Cak Imin mengeluarkam instruksi kepada seluruh caleg PKB di DPR RI dan DPRD untuk melanjutkan kerja-kerja politik dan merebut hati rakyat pada Pileg 2024.

