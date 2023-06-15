Lantai lima apartemen tak berpenghuni terbakar, Rabu (14/6). Lokasi di Jalan Manunggal, Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur.

Awalnya api terlihat kecil, namun karena angin kencang api dengan cepat membesar. Gedung apartemen itu tidak berpenghuni, hanya dijaga oleh tiga orang penjaga.

Kebakaran diduga kuat berasal dari percikan api tukang las yang mencopot AC. Pemadam kebakaran mengerahkan delapan unit mobil pemadam untuk mengatasi api.

Kontributor: Rahmat Ilyasan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News