Timnas Palestina terus melakukan latihan intensif di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (13/6/2023) malam. Latihan kali ini sebagai persiapan akhir jelang FIFA Match Day, Rabu (14/6/2023).

Sebanyak 23 pemain Palestina melakukan penguatan fisik dan penerapan taktik untuk meredam kekuatan tuan rumah.

Pelatih Palestina Makram Dabboub menuturkan mewaspadai semua pemain Timnas Indonesia, karena mereka bermain sebagai tim.

Kontributor: Sony Hermawan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News