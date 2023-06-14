...

Kehadiran Presiden Joko Widodo Meriahkan Pembukaan Jakarta Fair

Rabu 14 Juni 2023 22:00 WIB
Kehadiran Presiden Joko Widodo di pembukaan Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair membuat suasana semakin meriah. Usai menghadiri opening ceremony, Presiden berkeliling di kawasan pameran yang dipenuhi oleh tenant makanan dan lain-lain.
 
Hal ini sontak membuat kehebohan diantara pengunjung. Semua orang mengangkat handphonenya dan berharap bisa berfoto dengan Presiden. Meski dalam pengawalan ketat dari Paspampres, Namun ada sejumlah pengunjung yang berhasil foto bersama Presiden

