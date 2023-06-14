...

Presiden Joko Widodo Resmi Buka Jakarta Fair ke-54

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 21:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2023 di Kemayoran, Jakarta pada Rabu (14/6) malam. Presiden mengatakan, ajang Jakarta Fair yang ke-54 ini merupakan pameran terbesar, terlama, terlengkap di Asia Tenggara.
 
Dalam kesempatan ini, Jokowi turut mengucapkan selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta yang ke 496 tahun. Presiden kemudian turut memukul alat musik tambur sebagai simbolis pembukaan Jakarta Fair bersama Menparekraf Sandiaga Uno dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

(fru)

