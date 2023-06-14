FIFA Match Day Timnas Indonesia Vs Palestina akan digelar hari ini Rabu (14/6). Pertandingan pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Untuk pengamanan, Polda Jatim menyiapkan 4.508 personel keamanan. Ribuan personel itu mulai mengawal rute menuju dan keluar stadion

Diharapkan pertandingan itu berjalan lancar tanpa gangguan keamanan

