Jelang Laga Timnas Indonesia Vs Palestina Sore Nanti, Polda Jatim Siapkan 4.508 Personel

Hari Tambayong, Jurnalis · Rabu 14 Juni 2023 09:40 WIB
FIFA Match Day Timnas Indonesia Vs Palestina akan digelar hari ini Rabu (14/6). Pertandingan pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
 
Untuk pengamanan, Polda Jatim menyiapkan 4.508 personel keamanan. Ribuan personel itu mulai mengawal rute menuju dan keluar stadion
 
Diharapkan pertandingan itu berjalan lancar tanpa gangguan keamanan
 
Kontributor: Hari Tambayong
Produser: B.Lilia Nova

