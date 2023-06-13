Pengusaha Jusuf Hamka mendatangi kantor Kemenkopolhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023). Kedatangan Hamka untuk memenuhi undangan Mahfud MD terkait polemik utang pemerintah kepada perusahaan miliknya sebesar Rp800 miliar.

Mahfud pun menyarankan agar Hakma segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk proses pembayaran. Utang yang dimaksud terkait dengan deposito CMNP di Bank Yama. Di era krisis 1998, banyak negara yang mengalami kesulitan likuiditas.

Di kala itu pula, BLBI hadir supaya bank bisa memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Maka dari itu, CMNP saat ini belum mendapatkan ganti ruginya karena dianggap terafiliasi dengan Bank Yama yang dimiliki oleh Siti Hardiyanti Rukmana.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

