Helikopter Water Bombing Diterjunkan Padamkan Karhutla di Palangka Raya

Ade Sata, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 20:30 WIB
Memasuki musim kemarau dan cuaca ekstrim upaya memadamkan kebakaran lahan gambut terus dilakukan petugas gabungan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Di kawasan Jalan Karanggan Palangka Raya ini, petugas gabungan berusaha memadamkan api disertai kepulan asap yang berjarak sekitar 100 meter dari permukiman warga.   
 
Sebuah helikopter water bombing milik BNPB juga diterjunkan untuk membantu melakukan pemadaman dari udara. Menurut petugas proses pemadaman yang dilakukan melalui jalur darat terkendala minimnya sumber air dari parit yang mulai mengering. Warga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan saat memasuki musim kemarau dan cuaca ekstrim guna mengantispasi timbulnya kabut asap.
 
Kontributor: Ade Sata

(fru)

