Satelit republik Indonesia pertama (SATRIA-1) akan diluncurkan pada 19 Juni 2023. Hal ini diungkapkan Plt Menkominfo Mahfud MD, Selasa (13/6/2023).

Teknologi satelit ini memungkinkan akselerasi internet di desa-desa yang tidak dapat dijangku oleh teknologi fiber optic.

SATRIA-1 akan diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 SpaceX. Momen peluncuran nantinya dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube Kominfo.

Reporter : Tangguh Yudha

Produser: Reza Ramadhan

