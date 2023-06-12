Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa 87 persen koruptor di Indonesia itu adalah lulusan perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menyampaikan orasi ilmiah Dies Nataliske-54 Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe, Aceh, Senin(12/6).

Menurut Mahfud jumlah koruptornya di Indonesia 1.200 dan 87 persen itu artinya 1.044 orang koruptor itu adalah sarjana lulusan perguruan tinggi.

Kontributor: Armia Jamil

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News