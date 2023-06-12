Beginilah detik-detik upaya perampasan jambret yang terekam jelas kamera ponsel korban saat sedang selfie di Jalan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beruntung aksi kedua pelaku tak berhasil.

Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Patarmula Bona, mengaku belum mendapat laporan korban. Namun begitu dirinya menyoroti aksi nekat yang dilakukan wanita muda tersebut karena berkendara sambil bermain ponsel.

