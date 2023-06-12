Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi perihal nama Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi yang bakal jadi calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo.

Ditemui di Kantor KSP, Jakarta, Senin (12/6/2023), Hasto mempersilahkan Partai Perindo menyerahkan nama-nama tokohnya untuk menjadi cawapres Ganjar dalam hal ini TGB. Nantinya rakyat yang akan menentukan yang bisa diukur melalui instrumen elektoral.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News