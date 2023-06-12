...

Sapi Kurban Presiden Jokowi Bernama Bruno di Jambi Berbobot 840 Kg, Ini Penampakannya

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 12:51 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memesan hewan kurban di Jambi. Sapi dibeli Presiden dari pengusaha muda bernama Ferdi Arif (35) sejak sebulan lalu
 
Pengusaha muda itu warga Kelurahan Mayang Mangurai, Alam Barajo, Kota Jambi. Sapi kurban Presiden itu sudah dipelihara sejak 1,5 tahun lalu 
 
Saat ini, Senin (12/6) sapi bernama Bruno berbobot 840 kilogram. Sapi yang dipesan presiden berjenis sapi Limousin berusia 3,5 tahun
 
