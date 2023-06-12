Presiden Joko Widodo (Jokowi) memesan hewan kurban di Jambi. Sapi dibeli Presiden dari pengusaha muda bernama Ferdi Arif (35) sejak sebulan lalu

Pengusaha muda itu warga Kelurahan Mayang Mangurai, Alam Barajo, Kota Jambi. Sapi kurban Presiden itu sudah dipelihara sejak 1,5 tahun lalu

Saat ini, Senin (12/6) sapi bernama Bruno berbobot 840 kilogram. Sapi yang dipesan presiden berjenis sapi Limousin berusia 3,5 tahun

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

