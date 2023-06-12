Presiden Joko Widodo (Jokowi) memesan hewan kurban di Jambi. Sapi dibeli Presiden dari pengusaha muda bernama Ferdi Arif (35) sejak sebulan lalu
Pengusaha muda itu warga Kelurahan Mayang Mangurai, Alam Barajo, Kota Jambi. Sapi kurban Presiden itu sudah dipelihara sejak 1,5 tahun lalu
Saat ini, Senin (12/6) sapi bernama Bruno berbobot 840 kilogram. Sapi yang dipesan presiden berjenis sapi Limousin berusia 3,5 tahun
Kontributor: Azhari Sultan Jambi
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
