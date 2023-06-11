...

Tiba di Indonesia, Timnas Palestina Disambut Yel-Yel Ahlan Wa Sahlan

Irfan Maulana, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 08:27 WIB
Tim Nasional (Timnas) sepak bola Palestina tiba di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (10/6/2023). Kedatangan Timnas Palestina ini adalah untuk mengikuti laga FIFA Matchday melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (14/6/2023).
 
Kedatangan tim berjuluk The Fedayeen ini disambut pendukung yang merupakan warga Indonesia. Para pendukung itu antusias, mereka membawa mengibarkan bendera Palestina.
 
Mereka juga membentang spanduk bertuliskan 'Selamat Datang Palestina'. Tak hanya itu, yel-yel dukungan dan nyanyian pun bergemuruh "Ahlan wa Sahlan", selamat datang di Indonesia.
 
