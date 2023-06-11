...

Menikmati Bakso dan Menu Khas Nusantara di Depan Masjid Nabawi

Sucipto, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 19:29 WIB
A A A
Jemaah haji yang rindu masakan khas nusantara tidak perlu khawatir, sebab ada penjual makanan Indonesia di depan Masjid Nabawi. Tempat ini bisa jadi alternatif bagi jemaah haji yang rindu masakan Indonesia saat menjalankan ibadah haji
 
Lokasinya tidak jauh dari depan gerbang utama masuk Masjid Nabawi. Keluar dari Masjid Nabawi dari pintu 336 jemaah cukup berjalan sekitar 100 meter. Jemaah haji bisa mendatangi warung bertuliskan Indonesia Food yang berada di kanan jalan
 
Makanan khas Indonesia mulai bakso, mie ayam, mie goreng, nasi rendang dijual dengan harga miring. Selain itu, jemaah haji juga bisa menikmati kelezatan bakso di Medina Asian Restaurant yang berada di Jabal Uhud

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini