Jemaah haji yang rindu masakan khas nusantara tidak perlu khawatir, sebab ada penjual makanan Indonesia di depan Masjid Nabawi. Tempat ini bisa jadi alternatif bagi jemaah haji yang rindu masakan Indonesia saat menjalankan ibadah haji

Lokasinya tidak jauh dari depan gerbang utama masuk Masjid Nabawi. Keluar dari Masjid Nabawi dari pintu 336 jemaah cukup berjalan sekitar 100 meter. Jemaah haji bisa mendatangi warung bertuliskan Indonesia Food yang berada di kanan jalan

Makanan khas Indonesia mulai bakso, mie ayam, mie goreng, nasi rendang dijual dengan harga miring. Selain itu, jemaah haji juga bisa menikmati kelezatan bakso di Medina Asian Restaurant yang berada di Jabal Uhud

(fru)

