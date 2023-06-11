Kecelakaan libatkan empat kendaraan di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (11/6/2023). Kecelakaan ini juga menewaskan empat orang termasuk balita

Kecelakaan diduga akibat mobil pikap alami kerusakan. pada AS roda sehingga menghantam 3 motor sampai rusak parah. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang

Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Malang

(fru)

