Kecelakaan libatkan empat kendaraan di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (11/6/2023). Kecelakaan ini juga menewaskan empat orang termasuk balita
Kecelakaan diduga akibat mobil pikap alami kerusakan. pada AS roda sehingga menghantam 3 motor sampai rusak parah. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang
Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Malang
(fru)
