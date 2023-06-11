Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Hidup, Minggu (11/6/2023). Lokasi pemukiman yang terletak di bantaran rel membuat perjalan KA berhenti.

Rel ini merupakan lintasan KA jurusan Stasiun Tanjung Priok menuju Stasiun Kemayoran. Lantaran api besar ditambah asap pekat membuat lintasan kereta dihentikan.

Selain itu kebakaran meludeskan puluhan rumah jenis semi permanen.

(fru)

