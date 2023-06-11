...

Jusuf Hamka Ngaku Pemerintah Punya Utang, Mahfud MD: Kalau Memang Ada Tagih ke Kemenkeu

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 15:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Bos PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk Jusuf Hamka untuk menagih piutang dari pemerintah terhadapnya. Mahfud dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam RI, Minggu (11/6/2023) meminta Jusuf Hamka untuk langsung menagih ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung .
 
Menurutnya pembayaran utang merupakan kewajiban dari negara terhadap rakyat atau pihak swasta yang melakukan usaha dan transaksi secara sah. Mahfud pun membuka diri untuk memberikan bantuan teknis apabila diperlukan.
 
Mahfud memastikan pemerintah akan membayar segala jenis utang terhadap swasta ataupun rakyat. Hal itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

