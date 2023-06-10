...

Gaya Ibu Negara Iriana Jokowi dan Wury Ma'ruf Amin Belanja ke Pasar Seni Sukawati

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 12:00 WIB
Ibu negara Iriana Jokowi bersama Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin beserta rombongan berkunjung ke Pasar Seni Sukawati di Gianyar Sabtu (10/6/2023) siang. Mereka menyempatkan berbelanja di sejumlah kios pedagang yang menjual barang kesenian hasil karya pengrajin lokal.
 
Selain berbelanja Iriana juga menyempatkan diri untuk membagikan buku kepada anak-anak di sekitar Pasar Seni Sukawati .
 
Reporter : Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

