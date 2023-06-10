Ibu negara Iriana Jokowi bersama Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin beserta rombongan berkunjung ke Pasar Seni Sukawati di Gianyar Sabtu (10/6/2023) siang. Mereka menyempatkan berbelanja di sejumlah kios pedagang yang menjual barang kesenian hasil karya pengrajin lokal.

Selain berbelanja Iriana juga menyempatkan diri untuk membagikan buku kepada anak-anak di sekitar Pasar Seni Sukawati .

Reporter : Ketut Catur Kusumaningrat

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News