Silaturahmi dengan Kyai di Semarang, Sandiaga Uno: Ospek sebelum Masuk PPP

Donny Marendra, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 08:00 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno meghadiri acara silaturahmi dan dialog tokoh agama dan santri di Pondok Pesantren Al Itqon, Bugen, Semarang, Jumat (9/6/2023). Kehadiranya diakui oleh sandi sebagai masa ospek sebelum bergabung dengan PPP.
 
Bukti dukungan terhadap Sandiaga masuk PPP ditandai dengan kehadiran Ketua DPW PPP Jawa Tengah serta Ketua DPC PPP Kota Semarang.
 
Reporter : Donny Marendra
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

