Menparekraf Sandiaga Uno meghadiri acara silaturahmi dan dialog tokoh agama dan santri di Pondok Pesantren Al Itqon, Bugen, Semarang, Jumat (9/6/2023). Kehadiranya diakui oleh sandi sebagai masa ospek sebelum bergabung dengan PPP.

Bukti dukungan terhadap Sandiaga masuk PPP ditandai dengan kehadiran Ketua DPW PPP Jawa Tengah serta Ketua DPC PPP Kota Semarang.

Reporter : Donny Marendra

Produser: Reza Ramadhan

