Sebuah gudang penyimpanan ikan di kawasan Batu Ampar, Batam, disegel Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (8/6/2023) sore.

Sebanyak 20 ton lebih ikan salem impor tersimpan dalam kotak ini berasal dari China. Ikan beku salem ini harusnya beredar untuk industri pemindangan, namun bocor ke pasaran

Bocornya ikan jenis salem di pasaran mengganggu penjualan ikan dalam negeri untuk jenis yang sama, seperti ikan benggol atau ikan kembung.

