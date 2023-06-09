...

Segarnya Tom Yam Emperan di Salatiga, Ampuh Usir Hawa Dingin Pegunungan

Taufik Budi Nurcahyanto, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 14:00 WIB
Inilah tom yam emperan rumah di kawasan Tingkir, Salatiga, Jateng. Meski berada di emperan rumah, cita rasanya tak perlu diragukan.
 
Makanan khas Thailand ini diracik oleh seorang chef yang telah malang melintang di berbagai negara. Porsinya pun besar dengan berbagai macam isian aneka seafood.
 
Untuk menikmati kuliner satu ini pelanggan hanya merogoh kocek Rp25.000 per porsinya. Harga yang sangat pantas untuk merasakan kelezatan makanan sekaligus mengusir hawa dingin pegunungan.
 
Kontributor: Taufik Budi N
Produser: Akira Aulia W

(rns)

