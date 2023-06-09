...

Sosialisasi Kesehatan, Petugas Arab Saudi Beri Pengarahan kepada Jemaah Haji Indonesia

Maruf El Rumi, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 16:49 WIB
A A A
Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatan melakukan kampanye di depan jemaah haji Indonesia
 
Menggunakan papan karton bergambar, laki-laki dan perempuan menerangkan gambar tersebut di depan jemaah. Dibantu Petugas Haji Indonesia Daker Bandara, petugas Arab menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan dan jangan dilakukan
 
Jemaah disarankan menggunakan masker dan menutupnya dengan lengan, bukan telapan tangan
 
Jemaah juga diimbau selalu mencuci tangan, disarankan menggunakan cukur jenggot sendiri dan tidak bergantian menggunakan masker. Jemaah diminta tidak berada di luar ruangan tanpa pelindung
 
Reporter: Maruf El Rumi
Produser: Nofellisa

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini