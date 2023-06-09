Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatan melakukan kampanye di depan jemaah haji Indonesia

Menggunakan papan karton bergambar, laki-laki dan perempuan menerangkan gambar tersebut di depan jemaah. Dibantu Petugas Haji Indonesia Daker Bandara, petugas Arab menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan dan jangan dilakukan

Jemaah disarankan menggunakan masker dan menutupnya dengan lengan, bukan telapan tangan

Jemaah juga diimbau selalu mencuci tangan, disarankan menggunakan cukur jenggot sendiri dan tidak bergantian menggunakan masker. Jemaah diminta tidak berada di luar ruangan tanpa pelindung

Reporter: Maruf El Rumi

Produser: Nofellisa

(rns)

