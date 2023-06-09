Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatan melakukan kampanye di depan jemaah haji Indonesia
Menggunakan papan karton bergambar, laki-laki dan perempuan menerangkan gambar tersebut di depan jemaah. Dibantu Petugas Haji Indonesia Daker Bandara, petugas Arab menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan dan jangan dilakukan
Jemaah disarankan menggunakan masker dan menutupnya dengan lengan, bukan telapan tangan
Jemaah juga diimbau selalu mencuci tangan, disarankan menggunakan cukur jenggot sendiri dan tidak bergantian menggunakan masker. Jemaah diminta tidak berada di luar ruangan tanpa pelindung
Reporter: Maruf El Rumi
Produser: Nofellisa
(rns)
