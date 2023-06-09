...

Iriana Joko Widodo dan Wury Maruf Amin Bermain Bersama Anak-Anak SD di Gianyar

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 15:30 WIB
Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Wury Estu Handayani Maruf Amin berkunjung ke Bali, Jumat (9/6/2023)
 
Dalam kunjungannya, Iriana Joko Widodo bersama rombongan berkunjung ke SD Negeri 4 Manukaya di Kecamatan Tampaksiring, Gianyar
 
Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Wury Estu Handayani Maruf Amin mencontohkan cuci tangan baik anak-anak SD. Setelah itu ikut senam bersama anak-anak SD
 
Iriana Joko Widodo menyempatkan diri bermain bersama anak-anak SDN 4 Manukaya
 
Kontributor : Ketut Catur Kusumaningrat
Produser : Nofellisa

(rns)

