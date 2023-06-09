Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Wury Estu Handayani Maruf Amin berkunjung ke Bali, Jumat (9/6/2023)
Dalam kunjungannya, Iriana Joko Widodo bersama rombongan berkunjung ke SD Negeri 4 Manukaya di Kecamatan Tampaksiring, Gianyar
Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Wury Estu Handayani Maruf Amin mencontohkan cuci tangan baik anak-anak SD. Setelah itu ikut senam bersama anak-anak SD
Iriana Joko Widodo menyempatkan diri bermain bersama anak-anak SDN 4 Manukaya
Kontributor : Ketut Catur Kusumaningrat
Produser : Nofellisa
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow