Bahas Kerja Sama Politik, Hary Tanoesoedibjo dan Rombongan DPP Perindo Tiba di Markas PDIP

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 11:41 WIB
Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo beserta rombongan menyambangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (9/6/2023) pagi.
 
Kehadiran Hary Tanoe disambut langsung Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto pun mempersilakan Hary Tanoe dan rombongan masuk ke Gedung DPP Partai. 
 
Di mana dilakukan pertemuan secara tertutup terlebih dahulu Hary Tanoe dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di lantai 3 Gedung DPP.
 
Pertemuan antara PDIP dan Perindo membahas kerja sama politik terkait Pilpres 2024.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

