Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo beserta rombongan menyambangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (9/6/2023) pagi.

Kehadiran Hary Tanoe disambut langsung Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto pun mempersilakan Hary Tanoe dan rombongan masuk ke Gedung DPP Partai.

Di mana dilakukan pertemuan secara tertutup terlebih dahulu Hary Tanoe dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di lantai 3 Gedung DPP.

Pertemuan antara PDIP dan Perindo membahas kerja sama politik terkait Pilpres 2024.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News