Tragis! Ibu Hamil Dimangsa Buaya saat Cuci Baju di Sungai

Ikang Amanda, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 09:59 WIB
Susi Susana (29) warga Desa Teluk Binjai, Labuhanbatu Utara, Sumut, hilang dimangsa buaya. Peristiwa terjadi saat dirinya sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Tetangga korban menyebutkan korban diterkam buaya dan diseret ke dalam sungai.
 
Diketahui, saat itu korban juga sempat berteriak minta tolong. Suami korban mendengar langsung dan mengejar sang istri. Tak lama, suami berhasil meraih rambut korban. 
 
Namun, karena suami korban terkena libasan ekor buaya, genggaman pun terlepas. Buaya pun menarik korban ke dalam alur sungai.
 
Petugas gabungan berupaya mencari, namun belum berhasil ditemukan.
 
Kontributor: Ikang Amanda
Produser: Akira Aulia W

