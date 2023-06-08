Pemain naturalisasi, Ivan Jenner menjadi sosok yang paling disorot dalam Liga FIFA Match Day Vs Palestina, Rabu (14/6).

Sebab, laga kali ini kan menjadi debut pertamnya membela timnas Indonesia. Dia bahkan menjadi satu di antara sejumlah pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Rafael Struick.

Saat ditemui, raut wajah bahagia tak dapat disembunyikan oleh Ivan Jenner. Ivan Jenner mengaku senang bertemu punggawa timnas lainnya.

Diketahui Ivan Jenner dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia lawan Palestina. Selain itu, dia juga menjadi pemain yang dipersiapkan untuk memperkuat timnas untuk menghadapi Argetina, Senin (19/6).

Kontributor: Sonny Hermawan

Produser: Akira Aulia W

(rns)

