Hati-Hati! 2 Penyakit Ini Sering Menyerang Jemaah Haji Lansia di Makkah

Sucipto, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 23:00 WIB
Sebanyak 66.943 jemaah lansia berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Banyaknya jemaah haji lansia menjadi tantangan bagi bidang kesehatan
 
Ada dua jenis penyakit yang perlu diwaspadai jemaah haji lansia. Pertama infeksi paru dan demensia atau menurunnya daya ingat
 
Hal itu disampaikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam KKHI Makkah Arfik Setyaningsih, Kamis (8/6/2023). Perubahan imunitas jemaah haji lansia dapat dipengaruhi oleh proses penuaan

