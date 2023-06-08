Sebanyak 66.943 jemaah lansia berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Banyaknya jemaah haji lansia menjadi tantangan bagi bidang kesehatan

Ada dua jenis penyakit yang perlu diwaspadai jemaah haji lansia. Pertama infeksi paru dan demensia atau menurunnya daya ingat

Hal itu disampaikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam KKHI Makkah Arfik Setyaningsih, Kamis (8/6/2023). Perubahan imunitas jemaah haji lansia dapat dipengaruhi oleh proses penuaan

