Sebanyak 66.943 jemaah lansia berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Banyaknya jemaah haji lansia menjadi tantangan bagi bidang kesehatan
Ada dua jenis penyakit yang perlu diwaspadai jemaah haji lansia. Pertama infeksi paru dan demensia atau menurunnya daya ingat
Hal itu disampaikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam KKHI Makkah Arfik Setyaningsih, Kamis (8/6/2023). Perubahan imunitas jemaah haji lansia dapat dipengaruhi oleh proses penuaan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow