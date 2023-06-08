Jemaah haji kloter terakhir gelombang pertama tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah. Mereka tiba sekitar pukul 03.40 Waktu Arab Saudi (WAS)
Kedatangan 397 jemaah haji dari Bandung dan Sukabumi ini mengalami keterlambatan dari jadwal semestinya pukul 02.50 WAS
Tidak diketahui pasti penyebab keterlambatan penerbangan tersebut. Meski mengalami delay, jemaah haji selama menunggu mendapatkan makan
