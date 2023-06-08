...

Sempat Delay, 397 Jemaah Haji Kloter Terakhir Gelombang Pertama Tiba di Madinah

Sucipto, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2023 12:30 WIB
Jemaah haji kloter terakhir gelombang pertama tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah. Mereka tiba sekitar pukul 03.40 Waktu Arab Saudi (WAS)
 
Kedatangan 397 jemaah haji dari Bandung dan Sukabumi ini mengalami keterlambatan dari jadwal semestinya pukul 02.50 WAS
 
Tidak diketahui pasti penyebab keterlambatan penerbangan tersebut. Meski mengalami delay, jemaah haji selama menunggu mendapatkan makan
 
Reporter : Sucipto
Produser : Nofellisa

(rns)

